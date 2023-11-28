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Адвокат заявил, что прокурор запросил 12 лет колонии экс-сенатору Шпигелю

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Прокурор запросил 12 лет колонии для бывшего сенатора, председателя совета директоров ООО «Биотэк» Бориса Шпигеля по делу о взятках. Об этом заявил адвокат Алексей Шуварин.
Адвокат заявил, что прокурор запросил 12 лет колонии экс-сенатору Шпигелю
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Басманного суда

«Представитель гособвинения в ходе прений сторон потребовал... назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет колонии общего режима», — приводит ТАСС его слова.

В марте 2021 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Шпигеля по статье о взяточничестве.

Позднее член ОНК Москвы Ольга Дружинина рассказала RT, что Шпигель перенёс инфаркт, у него также обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

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