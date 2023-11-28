Адвокат заявил, что прокурор запросил 12 лет колонии экс-сенатору Шпигелю
- РИА Новости
- © Пресс-служба Басманного суда
«Представитель гособвинения в ходе прений сторон потребовал... назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет колонии общего режима», — приводит ТАСС его слова.
В марте 2021 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Шпигеля по статье о взяточничестве.
Позднее член ОНК Москвы Ольга Дружинина рассказала RT, что Шпигель перенёс инфаркт, у него также обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.