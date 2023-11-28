Воевавшего за «Правый сектор» жителя Петербурга приговорили к 12 годам колонии

Петербуржец Евгений Казанцев, которого обвинили в причастности к деятельности экстремистской организации «Правый сектор»*, ближайшие 12 лет проведёт в колонии строгого режима. Обвинительный приговор по его делу вынес Ленинский районный суд Курска.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Курской области, Казанцева признали виновным в участии в деятельности запрещённой в России экстремистской организации, а также в вооружённом формировании на территории Украины.

«Ленинский районный суд города Курска признал Казанцева виновным в инкриминируемых преступлениях и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы (с отбыванием наказания. — RT) в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о приговоре четверым бойцам ВСУ, которые расстреляли восьмерых жителей Мариуполя.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).