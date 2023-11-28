Депутат Немкин высказался по вопросу маркировки рекламы в Instagram
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Роскомнадзор на днях заявил, что реклама в Instagram* должна иметь маркировку, тогда как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее сообщала, что такой необходимости нет.
В беседе с «Парламентской газетой» депутат напомнил, что такую рекламу можно классифицировать как спонсирование экстремизма, так как Instagram принадлежит экстремистской Meta*.
«Очевидно, что сегодня Роскомнадзору и ФАС нужно прийти к единой позиции по этому поводу, чтобы не вводить в заблуждение игроков рынка, тем более что за отсутствие маркировки рекламы в России уже действует ответственность», — подчеркнул Немкин.
При этом эксперт выразил мнение, что дополнительное наказание вводить не стоит, учитывая тот факт, что, по последним данным компании Mediascope, запрещённой соцсетью продолжают пользоваться всего 4% россиян.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор не видит предпосылок для снятия блокировки с соцсетей Instagram* и Facebook* в России.
* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.