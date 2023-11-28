RT в Telegram
Подпишись

Депутат Немкин высказался по вопросу маркировки рекламы в Instagram

Короткая ссылка
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что Роскомнадзору и ФАС нужно выработать единую позицию по поводу маркировки рекламы в запрещённой на территории России соцсети Instagram*.
Депутат Немкин высказался по вопросу маркировки рекламы в Instagram
  • Gettyimages.ru
  • © macarosha

Роскомнадзор на днях заявил, что реклама в Instagram* должна иметь маркировку, тогда как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее сообщала, что такой необходимости нет.

В беседе с «Парламентской газетой» депутат напомнил, что такую рекламу можно классифицировать как спонсирование экстремизма, так как Instagram принадлежит экстремистской Meta*.

«Очевидно, что сегодня Роскомнадзору и ФАС нужно прийти к единой позиции по этому поводу, чтобы не вводить в заблуждение игроков рынка, тем более что за отсутствие маркировки рекламы в России уже действует ответственность», — подчеркнул Немкин.

При этом эксперт выразил мнение, что дополнительное наказание вводить не стоит, учитывая тот факт, что, по последним данным компании Mediascope, запрещённой соцсетью продолжают пользоваться всего 4% россиян.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор не видит предпосылок для снятия блокировки с соцсетей Instagram* и Facebook* в России.

* Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской и запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить