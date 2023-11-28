В Банке России назвали близкой к преступлению ситуацию с СПБ Биржей
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При этом он не стал исключать, что подобные жалобы могут поступить позднее.
«Так как то, что мы вчера увидели, это даже не злоупотребление правом — это преступление. Естественно, биржа не подавала никаких заявлений, но кто-то это сделал. С этим надо точно разобраться», — цитирует его ТАСС.
Ранее СПБ Биржа опровергла информацию о подаче заявления о банкротстве и инициировала расследование этого инцидента.
Акции СПБ Биржи при этом упали почти на 30% на фоне заявления о банкротстве.