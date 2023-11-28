В Иркутской области рассказали о возмещении части затрат на съёмки кино

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о субсидиях из регионального бюджета на возмещение затрат при производстве фильмов.

Об этом сообщает newizv.ru.

«В Иркутской области рибейты выплачены впервые. Они компенсируют затраты кинокомпаниям на фильмы, которые были сняты на территории Прибайкалья. Главным условием получения такой поддержки является создание в киноленте положительного образа региона и привлечение к работе местных специалистов», — заявил Кобзев.

Как отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина, система рибейтов активно используется во многих странах мира и в других регионах России.

«Она позволяет в том числе местным кинокомпаниям развиваться, вкладываться в новые проекты, снимать больше фильмов. Результатом такой поддержки становится интересное и качественное кино о регионе», — сказала Полунина.

Ранее сообщалось, что в России увеличилась доля кассовых сборов отечественных фильмов.