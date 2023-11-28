В Иркутской области рассказали о возмещении части затрат на съёмки кино
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Об этом сообщает newizv.ru.
«В Иркутской области рибейты выплачены впервые. Они компенсируют затраты кинокомпаниям на фильмы, которые были сняты на территории Прибайкалья. Главным условием получения такой поддержки является создание в киноленте положительного образа региона и привлечение к работе местных специалистов», — заявил Кобзев.
Как отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина, система рибейтов активно используется во многих странах мира и в других регионах России.
«Она позволяет в том числе местным кинокомпаниям развиваться, вкладываться в новые проекты, снимать больше фильмов. Результатом такой поддержки становится интересное и качественное кино о регионе», — сказала Полунина.
Ранее сообщалось, что в России увеличилась доля кассовых сборов отечественных фильмов.