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В Иркутской области рассказали о возмещении части затрат на съёмки кино

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев рассказал о субсидиях из регионального бюджета на возмещение затрат при производстве фильмов.
В Иркутской области рассказали о возмещении части затрат на съёмки кино
  • Gettyimages.ru
  • © maxcam2008

Об этом сообщает newizv.ru.

«В Иркутской области рибейты выплачены впервые. Они компенсируют затраты кинокомпаниям на фильмы, которые были сняты на территории Прибайкалья. Главным условием получения такой поддержки является создание в киноленте положительного образа региона и привлечение к работе местных специалистов», — заявил Кобзев.

Как отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина, система рибейтов активно используется во многих странах мира и в других регионах России.

«Она позволяет в том числе местным кинокомпаниям развиваться, вкладываться в новые проекты, снимать больше фильмов. Результатом такой поддержки становится интересное и качественное кино о регионе», — сказала Полунина.

Ранее сообщалось, что в России увеличилась доля кассовых сборов отечественных фильмов.

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