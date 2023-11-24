В России увеличилась доля кассовых сборов отечественных фильмов

Доля российских кинолент увеличилась на 45% от общего объёма кассовых сборов в стране по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков на «Российской креативной неделе — Сибирь».

«Сейчас доля российского кино не 25%, а приближается к 70%… Наша задача — отстоять место под солнцем на национальном рынке для нашего кино и анимации», — цитирует слова Новикова ТАСС.

Он отметил, что по состоянию на конец ноября сборы отечественного кино составляют порядка 27 млрд рублей. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году — 13 млрд рублей.

Новиков добавил, что прогрессу поспособствовали условия, созданные для развития российского кинематографа.

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