В России увеличилась доля кассовых сборов отечественных фильмов
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Об этом сообщил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков на «Российской креативной неделе — Сибирь».
«Сейчас доля российского кино не 25%, а приближается к 70%… Наша задача — отстоять место под солнцем на национальном рынке для нашего кино и анимации», — цитирует слова Новикова ТАСС.
Он отметил, что по состоянию на конец ноября сборы отечественного кино составляют порядка 27 млрд рублей. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году — 13 млрд рублей.
Новиков добавил, что прогрессу поспособствовали условия, созданные для развития российского кинематографа.
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