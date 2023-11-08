Сценарист Герасимова рассказала о трендах развития российского кинематографа

Специалист по созданию проектов в сфере кинообразования на базе факультета кино и телевидения Университета «Синергия», сценарист Наталья Герасимова перечислила тренды и тенденции современного российского кинематографа.

В интервью RuNews24 она отметила, что расширяется жанровое разнообразие российского кино для удовлетворения потребностей широкой аудитории.

Также, по её словам, развивается авторское кино, которое снимают молодые талантливые режиссёры. Увеличивается число качественных отечественных сериалов, развитие получают документалистика и киножурналистика, возрождается историческое кино.

Наряду с этим увеличивается количество международных копродукций: российские фильмы участвуют в международных проектах, развивается сотрудничество с другими странами.

Кроме того, повышается качество спецэффектов и визуальных решений: кинематографисты используют передовые технологии для создания захватывающих и реалистичных кадров, добавила Герасимова.

Ранее, по сообщениям газеты «Взгляд», режиссёр, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров принял участие в проекте «Разговоры о важном». Беседа со школьниками была посвящена 115-летию отечественного кинематографа.