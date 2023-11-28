Площадка проекта «Питомцы в Москве» получила премию
Об этом сообщает телеканал «360».
Отмечается, что кинологическое пространство площадью 1,33 га было открыто в сентябре 2023 года рядом с парком «Яуза». На нём есть тренажёры для собак, трибуны на 170 зрителей и необходимая для хозяев инфраструктура.
«Парк для выставочных и кинологических мероприятий в Бабушкинском районе — один из самых больших и удобных в стране», — добавила Сергунина.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги комплексного благоустройства в Южном административном округе столицы.