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Площадка проекта «Питомцы в Москве» получила премию

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Заммэра столицы Наталья Сергунина заявила, что площадка проекта «Питомцы в Москве», реализованная в рамках программы «Мой район», получила национальную премию по ландшафтной архитектуре.
Площадка проекта «Питомцы в Москве» получила премию

Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что кинологическое пространство площадью 1,33 га было открыто в сентябре 2023 года рядом с парком «Яуза». На нём есть тренажёры для собак, трибуны на 170 зрителей и необходимая для хозяев инфраструктура.

«Парк для выставочных и кинологических мероприятий в Бабушкинском районе — один из самых больших и удобных в стране», — добавила Сергунина.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги комплексного благоустройства в Южном административном округе столицы.

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