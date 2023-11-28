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Собянин подвёл итоги благоустройства в ЮАО

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Мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги комплексного благоустройства в Южном административном округе столицы.
Собянин подвёл итоги благоустройства в ЮАО

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

По словам главы города, в этом году специалисты провели комплексное благоустройство ряда территорий: на Шипиловской улице, от улицы Маршала Захарова до Каширского шоссе, от улицы Мусы Джалиля до Задонского проезда в Зябликове, а также от Домодедовской до Каширского шоссе в районе Орехово-Борисово Северное.

Работы также провели возле станций метрополитена «Зябликово» и «Красногвардейская», в Народном и Бирюлёвском парках и в парке имени Герцена в районе Бирюлёво Восточное.

Кроме того, обновили покрытие дорог и тротуаров на Кировоградской улице в Чертаново Центральное и Северное, благоустроили Дворец культуры «Москворечье» в Москворечье-Сабурове и другое.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что завершены работы по благоустройству у десяти станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена.

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