Собянин анонсировал открытие зимнего спортивного сезона для москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что зимний сезон проекта «Мой спортивный район» стартует 1 декабря.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Зимой горожан будут учить кататься на коньках. Для этого во дворах и парках столицы откроется около 60 катков», — уточнил Собянин.

В столице этой зимой будут работать примерно 160 открытых катков с искусственным льдом.

Также, по его словам, для горожан проведут тренировки по фитнесу на 20 спортивных площадках. В случае хорошей погоды организуют занятия по лыжным гонкам.

Ранее председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов заявил, что в городе откроют 102 места для катания на коньках.