В Казани откроют более 100 мест для катания на коньках
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Об этом сообщает «Реальное время».
По его словам, в Казани с 25 ноября заработала самая большая ледовая площадка в республике на стадионе «Трудовые резервы».
Также в декабре откроются катки на стадионах «Ракета» и «Тасма», у «Ак Барс Арены», в сквере 100-летия строительной отрасли ТАССР, в парке Победы, на «Чёрном озере» и на Кремлёвской набережной.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье откроют более 180 катков и 50 лыжных трасс зимой.