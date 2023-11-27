RT в Telegram
Подпишись

В Казани откроют более 100 мест для катания на коньках

Короткая ссылка
Председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов заявил, что в городе откроют 102 места для катания на коньках.
В Казани откроют более 100 мест для катания на коньках
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Реальное время».

По его словам, в Казани с 25 ноября заработала самая большая ледовая площадка в республике на стадионе «Трудовые резервы».

Также в декабре откроются катки на стадионах «Ракета» и «Тасма», у «Ак Барс Арены», в сквере 100-летия строительной отрасли ТАССР, в парке Победы, на «Чёрном озере» и на Кремлёвской набережной.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье откроют более 180 катков и 50 лыжных трасс зимой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить