В Казани откроют более 100 мест для катания на коньках

Председатель Комитета физической культуры и спорта Казани Линар Гарипов заявил, что в городе откроют 102 места для катания на коньках.

Об этом сообщает «Реальное время».

По его словам, в Казани с 25 ноября заработала самая большая ледовая площадка в республике на стадионе «Трудовые резервы».

Также в декабре откроются катки на стадионах «Ракета» и «Тасма», у «Ак Барс Арены», в сквере 100-летия строительной отрасли ТАССР, в парке Победы, на «Чёрном озере» и на Кремлёвской набережной.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье откроют более 180 катков и 50 лыжных трасс зимой.