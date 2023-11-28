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В Москве выделили более 380 га земли для развития инфраструктуры за 10 месяцев

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Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о выделении в столице земельных участков под строительство объектов за счёт средств Адресной инвестиционной программы (АИП).
В Москве выделили более 380 га земли для развития инфраструктуры за 10 месяцев
  • Gettyimages.ru
  • © Sergey Alimov

Об этом сообщает НСН.

«За 10 месяцев 2023 года для строительства объектов социальной, транспортной инфраструктуры, жилых домов, административных зданий и улично-дорожной сети застройщикам выделили 382,7 га земли», — заявил Ефимов.

Как отметил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман, большая часть предоставленной застройщикам земли передана под строительство и реконструкцию мостов, развязок, дорог и пешеходных переходов.

Ранее сообщалось, что в Москве построили более 11,6 млн кв. м недвижимости с начала года.

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