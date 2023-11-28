В Москве выделили более 380 га земли для развития инфраструктуры за 10 месяцев

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о выделении в столице земельных участков под строительство объектов за счёт средств Адресной инвестиционной программы (АИП).

Об этом сообщает НСН.

«За 10 месяцев 2023 года для строительства объектов социальной, транспортной инфраструктуры, жилых домов, административных зданий и улично-дорожной сети застройщикам выделили 382,7 га земли», — заявил Ефимов.

Как отметил министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман, большая часть предоставленной застройщикам земли передана под строительство и реконструкцию мостов, развязок, дорог и пешеходных переходов.

Ранее сообщалось, что в Москве построили более 11,6 млн кв. м недвижимости с начала года.