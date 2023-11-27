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В Москве построили более 11,6 млн квадратных метров недвижимости с начала года

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Заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что с начала 2023 года в столице ввели в эксплуатацию 523 объекта капитального строительства общей площадью более 11,6 млн кв. м.
В Москве построили более 11,6 млн квадратных метров недвижимости с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«По сравнению с аналогичным периодом 2022 года, этот показатель вырос на 32% — тогда в эксплуатацию ввели 8,8 млн кв. м. Большинство объектов, получивших разрешения на ввод, являются жилыми», — сказал Бочкарёв.

Отмечается также, что с начала года в Москве построено 52 дома по программе реновации, более 250 тыс. кв. м промышленных объектов, 34 детских сада, 16 школ, десять спорткомплексов и четыре медучреждения.

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