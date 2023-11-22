В ТиНАО появится новое пространство для спорта и отдыха

Проектирование нового общественного пространства в ТиНАО завершено, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает НСН.

Зона отдыха будет расположена в поселении Сосенское недалеко от Скандинавского бульвара. Площадь пространства составит 2,5 га.

На территории обустроят места для занятий спортом, волейболом и бадминтоном, а также прогулочный маршрут вдоль реки Варварки, детские площадки и места для пикников.

Как отметил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, в районе для жителей доступны и другие общественные пространства, в том числе Линейный парк и площадь Туве Янссон.

«Здесь по поручению мэра Москвы Сергея Собянина формируется многофункциональная застройка с социальной и коммерческой инфраструктурой», — добавил Войстратенко.

Ранее сообщалось, что на двух участках в САО Москвы появится городская застройка по программе КРТ.