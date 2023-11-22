В ТиНАО появится новое пространство для спорта и отдыха
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Зона отдыха будет расположена в поселении Сосенское недалеко от Скандинавского бульвара. Площадь пространства составит 2,5 га.
На территории обустроят места для занятий спортом, волейболом и бадминтоном, а также прогулочный маршрут вдоль реки Варварки, детские площадки и места для пикников.
Как отметил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, в районе для жителей доступны и другие общественные пространства, в том числе Линейный парк и площадь Туве Янссон.
«Здесь по поручению мэра Москвы Сергея Собянина формируется многофункциональная застройка с социальной и коммерческой инфраструктурой», — добавил Войстратенко.
Ранее сообщалось, что на двух участках в САО Москвы появится городская застройка по программе КРТ.