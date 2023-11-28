Зюганов: Совфед может объявить о начале президентской кампании 13 декабря

Совет Федерации может объявить о начале президентской кампании 13 декабря. Об этом сообщил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

РИА Новости

«По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании», — приводит РИА Новости заявление. Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что работа, направленная на дискредитацию грядущих выборов российского президента, уже началась. 13 ноября СМИ писали, что сенаторы Совета Федерации могут 13 декабря во время заседания объявить дату проведения выборов президента России.