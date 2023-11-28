В Пермском крае нашли тело погибшего при попытке пересечь пруд на снегоходе
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Об этом информирует URA.RU.
«По предварительной информации, пострадавший пересекал пруд на снегоходе и провалился под лёд. Погибший был извлечён из воды, тело передано сотрудникам полиции», — прокомментировали в Министерстве территориальной безопасности.
Ранее в Башкирии следователи возбудили два уголовных дела после падения автомобиля с моста в реку, в результате которого погибли женщина и двое детей.