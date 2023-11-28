В Пермском крае нашли тело погибшего при попытке пересечь пруд на снегоходе

В Александровске Пермского края спасатели извлекли из пруда тело мужчины, который провалился под лёд вечером 27 ноября при попытке переехать водоём на снегоходе.

Об этом информирует URA.RU.

«По предварительной информации, пострадавший пересекал пруд на снегоходе и провалился под лёд. Погибший был извлечён из воды, тело передано сотрудникам полиции», — прокомментировали в Министерстве территориальной безопасности.

Ранее в Башкирии следователи возбудили два уголовных дела после падения автомобиля с моста в реку, в результате которого погибли женщина и двое детей.