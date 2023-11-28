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В ТиНАО построят новую школу и детсад

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Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в ТиНАО инвестор построит новую школу и детсад.
В ТиНАО построят новую школу и детсад
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

«На территории Новой Москвы за счёт внебюджетных источников ведётся строительство детского сада на 350 мест общей площадью 5 тыс. кв. м и школы на 1,1 тыс. мест, которая займёт порядка 20,1 тыс. кв. м. Оба соцобъекта строятся согласно инвестконтракту и будут переданы городу», — сказал Бочкарёв.

Отмечается, что в рамках строительства также появится зона для групповых занятий, уличный комплекс с футбольным полем, баскетбольной площадкой и беговой дорожкой.

Ранее сообщалось, что на месте бывшей промзоны в Москве создадут социокультурный кластер.

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