На месте бывшей промзоны в Москве создадут социокультурный кластер
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Вся территория кластера будет пешеходной. На территории 4,5 га построят восемь жилых корпусов и объекты социальной и культурной инфраструктуры.
«Более трети площади квартала займут парковые зоны с местами для отдыха, скверами и аллеями, французским парком и двумя садами», — сказал Бочкарёв.
Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, в архитектурном проекте нового комплекса сочетаются современные здания и отреставрированная застройка начала XX века.
Ранее сообщалось, что в ТиНАО появится новое пространство для спорта и отдыха.