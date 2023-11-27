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На месте бывшей промзоны в Москве создадут социокультурный кластер

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Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в Пресненском районе столицы на территории бывшей промзоны появится новое социокультурное пространство.
На месте бывшей промзоны в Москве создадут социокультурный кластер
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Вся территория кластера будет пешеходной. На территории 4,5 га построят восемь жилых корпусов и объекты социальной и культурной инфраструктуры.

«Более трети площади квартала займут парковые зоны с местами для отдыха, скверами и аллеями, французским парком и двумя садами», — сказал Бочкарёв.

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, в архитектурном проекте нового комплекса сочетаются современные здания и отреставрированная застройка начала XX века.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО появится новое пространство для спорта и отдыха.

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