Учёные назвали основные причины развития рака

Курение, алкоголь, лишний вес и папилломавирусы человека являются основными причинами развития рака.

По данным учёных, от злокачественных образований, вызванных курением, в 2020 году умерли 1,3 млн человек в семи крупных странах, включая Россию.

По данным онколога из Европейского университета и ИТМО кандидата медицинских наук Антона Барчука, увеличилось число пациентов с раком груди с 33 в 1993 году до 47 в 2013 году на 100 тыс. населения.

«Это указывает на необходимость приоритетного скрининга и программ вакцинации», — приводит РИА Новости его слова.

Также Барчук установил, что в России смертность от онкологии выше, чем в среднем в Европе.

Ранее онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники МАММА Антон Иванов рассказал в беседе с RT о возможностях искусственного интеллекта в диагностике онкологических заболеваний.