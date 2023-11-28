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Учёные назвали основные причины развития рака

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Курение, алкоголь, лишний вес и папилломавирусы человека являются основными причинами развития рака.
Учёные назвали основные причины развития рака
  • Gettyimages.ru
  • © Morsa Images

По данным учёных, от злокачественных образований, вызванных курением, в 2020 году умерли 1,3 млн человек в семи крупных странах, включая Россию.

По данным онколога из Европейского университета и ИТМО кандидата медицинских наук Антона Барчука, увеличилось число пациентов с раком груди с 33 в 1993 году до 47 в 2013 году на 100 тыс. населения.

«Это указывает на необходимость приоритетного скрининга и программ вакцинации», — приводит РИА Новости его слова.

Также Барчук установил, что в России смертность от онкологии выше, чем в среднем в Европе.

Ранее онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники МАММА Антон Иванов рассказал в беседе с RT о возможностях искусственного интеллекта в диагностике онкологических заболеваний.

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