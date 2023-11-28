В Челябинской области пресекли незаконный вывоз лесоматериалов на 10 млн рублей

В Челябинской области таможенники совместно с сотрудниками ФСБ и погрануправления перекрыли крупный канал контрабанды древесины. Нарушители пытались незаконно вывезти пиломатериалы на сумму 10 млн рублей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной таможни.

Фуру с пиломатериалами остановили на пункте пропуска «Бугристое».

«По установленным фактам незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных ресурсов — лесоматериалов, совершённого группой лиц по предварительному сговору, возбуждены уголовные дела по ч. 1. ст. 226.1 УК России (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов)», — приводятся слова замначальника Челябинской таможни Евгения Мелехова.

Продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление причастных лиц.

Ранее в Следственном комитете Москвы заявили о задержании торговцев нелегальными лекарствами с некачественными медикаментами на сумму более 100 млн рублей.