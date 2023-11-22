В Москве задержали торговцев нелегальными лекарствами

В Следственном комитете Москвы заявили о задержании торговцев нелегальными лекарствами с некачественными медикаментами на сумму более 100 млн рублей.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК России (сбыт незарегистрированных медицинских изделий, совершённый в крупном размере).

Отмечается, что не позднее июля 2023 года организованная преступная группа начала заниматься

ввозом и сбытом на российской территории недоброкачественных лекарственных средств, используемых преимущественно в косметологии. Сбыт продукции они осуществляли через интернет, в частности через социальные сети.

Правоохранительные органы уже провели обыски по разным объектам и изъяли препараты на более чем 100 млн рублей.

«В рамках уголовного дела установлена причастность четырёх лиц, которым в настоящее время предъявлено обвинение», — отмечается в заявлении.

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