В Семёнове арестован онколог, который поручил колоть пациентам физраствор
Об этом RT сообщили в Министерстве здравоохранения Нижегородской области.
«В настоящее время медицинская помощь пациентам онкологического отделения Семёновской ЦРБ оказывается в полном объёме в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями», — сказали в министерстве.
Там отметили, что на базе ГБУЗ НО «Семёновская ЦРБ» функционирует Центр амбулаторной онкологической помощи, оснащённый необходимым оборудованием.
Как сообщил Следственный комитет, в Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующего отделением противоопухолевой лекарственной терапии. По информации СМИ, речь идёт об Олеге Тюкалове.
По версии следствия, с ноября 2022 по июль 2023 года он дал незаконные указания медперсоналу «на ввод инъекций физраствора пациентам, страдающим онкологией, либо применение противоопухолевых и иммуностимулирующих препаратов в уменьшенной дозировке путём доведения до необходимого объёма с использованием физраствора».
Обвиняемый арестован.