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В Семёнове арестован онколог, который поручил колоть пациентам физраствор

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В Семёновской ЦРБ оказывают онкобольным полноценную помощь, несмотря на то, что ранее там был задержан сотрудник по подозрению в махинациях с лекарствами.

Об этом RT сообщили в Министерстве здравоохранения Нижегородской области.

«В настоящее время медицинская помощь пациентам онкологического отделения Семёновской ЦРБ оказывается в полном объёме в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями», — сказали в министерстве.

Там отметили, что на базе ГБУЗ НО «Семёновская ЦРБ» функционирует Центр амбулаторной онкологической помощи, оснащённый необходимым оборудованием.

Как сообщил Следственный комитет, в Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении заведующего отделением противоопухолевой лекарственной терапии. По информации СМИ, речь идёт об Олеге Тюкалове.

По версии следствия, с ноября 2022 по июль 2023 года он дал незаконные указания медперсоналу «на ввод инъекций физраствора пациентам, страдающим онкологией, либо применение противоопухолевых и иммуностимулирующих препаратов в уменьшенной дозировке путём доведения до необходимого объёма с использованием физраствора».

Обвиняемый арестован.

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