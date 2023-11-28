Каждый пятый россиянин останавливается в отелях раз в полгода

Новое исследование показало, что 22% россиян останавливаются в отелях раз в полгода.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервиса «Яндекс Путешествия».

Отмечается, что раз в год пользуются отелями 42% респондентов, а 12% — раз в квартал или чаще.

Также стало известно, что 78% опрошенных в первую очередь обращают внимание на стоимость номера, 61% — на расположение отеля, на отзывы на сайтах бронирования — 47%, на режим питания в отеле — 40% и на возможность бесплатной отмены бронирования — 26%.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин отметил развитие внутреннего туризма в стране.