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Два человека пострадали из-за съезда в кювет автобуса под Нижним Тагилом

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Под Нижним Тагилом (Свердловская область) рейсовый автобус съехал с трассы в кювет и опрокинулся, пострадали два человека. Всего в салоне находились 12 пассажиров.
Два человека пострадали из-за съезда в кювет автобуса под Нижним Тагилом
  • РИА Новости

По имеющимся данным, водитель не справился с управлением, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых в беседе с URA.RU.

«С места происшествия в районную больницу доставлены для осмотра и оказания медицинской помощи два пассажира — местная жительница 1962 года рождения, а также житель Нижней Салды 1974 года рождения», — уточнил Горелых.

Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с маршруткой и внедорожником в Ижевске (Удмуртия).

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