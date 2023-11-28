Два человека пострадали из-за съезда в кювет автобуса под Нижним Тагилом
- РИА Новости
По имеющимся данным, водитель не справился с управлением, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых в беседе с URA.RU.
«С места происшествия в районную больницу доставлены для осмотра и оказания медицинской помощи два пассажира — местная жительница 1962 года рождения, а также житель Нижней Салды 1974 года рождения», — уточнил Горелых.
Ранее сообщалось, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с маршруткой и внедорожником в Ижевске (Удмуртия).