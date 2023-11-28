Бастрыкин дал указание возбудить дело по факту ДТП с маршруткой в Ижевске
- РИА Новости
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, пишет izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу СК.
Отмечается, что маршрутка столкнулась с двигавшимся впереди легковым автомобилем. В итоге пострадали шесть пассажиров. После осмотра в больнице все они были отпущены.
Бастрыкин дал указание руководителю регионального СУ СК России Рустаму Тугушеву возбудить уголовное дело. Глава СК заслушает доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.
Ранее сообщалось, что два человека получили травмы в результате столкновения в центре Саратова шести автомобилей, одним из которых являлась скорая помощь.