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Бастрыкин дал указание возбудить дело по факту ДТП с маршруткой в Ижевске

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с маршруткой и внедорожником в Ижевске (Удмуртия), которое произошло 27 ноября на Молодёжной улице.
Бастрыкин дал указание возбудить дело по факту ДТП с маршруткой в Ижевске
  • РИА Новости

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, пишет izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу СК.

Отмечается, что маршрутка столкнулась с двигавшимся впереди легковым автомобилем. В итоге пострадали шесть пассажиров. После осмотра в больнице все они были отпущены.

Бастрыкин дал указание руководителю регионального СУ СК России Рустаму Тугушеву возбудить уголовное дело. Глава СК заслушает доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

Ранее сообщалось, что два человека получили травмы в результате столкновения в центре Саратова шести автомобилей, одним из которых являлась скорая помощь.

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