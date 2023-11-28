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В Кирове снесли более 120 аварийных домов за три года

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В Кирове более 120 непригодных для проживания зданий снесли за последние три года.
В Кирове снесли более 120 аварийных домов за три года
  • © admkirov.ru

Об этом пишет progorod43 со ссылкой на департамент городского хозяйства.

В 2023 году снесены 22 дома. В 2024 году ещё 11 аварийных домов будут демонтированы.

Всего в Кирове более 60 домов имеют признаки аварийности, уточнили в ведомстве.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что в столице на месте ранее снесённых домов возведут 102 новостройки по программе реновации. Общая площадь квартир в этих домах достигнет 1,8 млн кв. м.

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