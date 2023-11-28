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В России назвали популярные направления для перелётов перед Новым годом

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Аналитики в преддверии Нового года провели исследование и выяснили, какие туристические направления пользуются наибольшим спросом у россиян в предпраздничный период.
В России назвали популярные направления для перелётов перед Новым годом
  • Gettyimages.ru
  • © Creative Credit

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, которое провели аналитики программы лояльности СберСпасибо.

Выяснилось, что Москва возглавляет топ-10 городов по количеству покупок авиабилетов на перелёты внутри страны (25,1%). В первую пятёрку также вошли Санкт-Петербург (12,4%), Сочи (10,5%), Калининград (3,7%) и Екатеринбург (3,1%).

Что касается перелётов за рубеж, самыми востребованными направлениями стали Пхукет (16,3%), Ереван (7,7%), Бангкок (7,4%), Стамбул (6,9%) и Дубай (6,9%). Меньше билетов купили в Баку, Анталью, Душанбе, Ош, Алма-Ату.

«Особой популярностью пользуются туры в Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ, Индию и на Кубу», — прокомментировали в сервисе.

Ранее управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина в беседе с НСН рассказала о направлениях, которые выбирали российские туристы для путешествий на ноябрьские праздники в 2023 году.

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