Киберэксперт Косарев рассказал о перспективах развития нейросетей
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«Самая главная ветка развития искусственного интеллекта, о которой почти не говорят, — это создание индивидуальных помощников, которые общаются с человеком на основании получения его сверхперсональных данных», — заявил специалист в беседе с URA.RU.
По мнению Косарева, это будет идеальный советчик, который не предаёт и не обманывает. Благодаря такому помощнику увеличится продолжительность жизни людей.
«Помощник ИИ на основе сверхперсональных данных ведёт историю болезни человека с момента рождения. Любые подтверждённые научные открытия и лекарственные препараты моментально становятся частью новой стратегии жизни», — объяснил эксперт.
Специалист добавил, что ИИ будет помогать человеку сделать правильный выбор в профессии, в которой он будет показывать наивысшую эффективность.
Ранее карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал о влиянии технологий искусственного интеллекта на рынок труда. Их развитие изменит ситуацию в лучшую сторону, предположил эксперт.