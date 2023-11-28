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Киберэксперт Косарев рассказал о перспективах развития нейросетей

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Эксперт в области информационных технологий и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев прокомментировал перспективы развития искусственного интеллекта (ИИ) и его влияние на жизнь человека.
Киберэксперт Косарев рассказал о перспективах развития нейросетей
  • Gettyimages.ru
  • © Drazen_

«Самая главная ветка развития искусственного интеллекта, о которой почти не говорят, — это создание индивидуальных помощников, которые общаются с человеком на основании получения его сверхперсональных данных», — заявил специалист в беседе с URA.RU.

По мнению Косарева, это будет идеальный советчик, который не предаёт и не обманывает. Благодаря такому помощнику увеличится продолжительность жизни людей.

«Помощник ИИ на основе сверхперсональных данных ведёт историю болезни человека с момента рождения. Любые подтверждённые научные открытия и лекарственные препараты моментально становятся частью новой стратегии жизни», — объяснил эксперт.

Специалист добавил, что ИИ будет помогать человеку сделать правильный выбор в профессии, в которой он будет показывать наивысшую эффективность.

Ранее карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал о влиянии технологий искусственного интеллекта на рынок труда. Их развитие изменит ситуацию в лучшую сторону, предположил эксперт.

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