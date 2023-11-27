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Консультант Валинуров: развитие технологий ИИ изменит рынок труда

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Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал о влиянии технологий искусственного интеллекта на рынок труда. Их развитие изменит ситуацию в лучшую сторону, предположил эксперт.
Консультант Валинуров: развитие технологий ИИ изменит рынок труда
  • Gettyimages.ru

«Я принципиально против того, чтобы человек занимался рутинной работой. Человек создан для творчества, для счастья, для самореализации. И нейросети позволяют часть этой рутинной работы перекладывать на искусственный интеллект и на мировой разум», — сказал эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, понятно, что на выходе будут получаться черновые варианты, которые нужно дорабатывать и редактировать, но нейросети позволяют найти новые идеи и сделать это довольно быстро.

Как полагает Валинуров, использование ИИ заметно ускорит процесс выполнения рабочих задач и проектов.

Эксперт добавил, что развитие искусственного интеллекта вряд ли приведёт к исчезновению профессий.

Ранее дирижёр, артист Большого симфонического оркестра имени Чайковского, член Международного союза музыкальных деятелей Павел Солдатиков в беседе с НСН высказался об использовании искусственного интеллекта в музыке.

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