Консультант Валинуров: развитие технологий ИИ изменит рынок труда
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«Я принципиально против того, чтобы человек занимался рутинной работой. Человек создан для творчества, для счастья, для самореализации. И нейросети позволяют часть этой рутинной работы перекладывать на искусственный интеллект и на мировой разум», — сказал эксперт в беседе с Общественной службой новостей.
По его словам, понятно, что на выходе будут получаться черновые варианты, которые нужно дорабатывать и редактировать, но нейросети позволяют найти новые идеи и сделать это довольно быстро.
Как полагает Валинуров, использование ИИ заметно ускорит процесс выполнения рабочих задач и проектов.
Эксперт добавил, что развитие искусственного интеллекта вряд ли приведёт к исчезновению профессий.
Ранее дирижёр, артист Большого симфонического оркестра имени Чайковского, член Международного союза музыкальных деятелей Павел Солдатиков в беседе с НСН высказался об использовании искусственного интеллекта в музыке.