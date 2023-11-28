RT в Telegram
Подпишись

Движение паромов возобновили по Керченской переправе

Короткая ссылка
В Росморречфлоте сообщили о возобновлении паромного сообщения на Керченской морской переправе.
Движение паромов возобновили по Керченской переправе
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Макеев

«Предыдущие сутки перевозки по Керченской морской переправе не осуществлялись в связи со штормом. Движение паромов возобновлено с утра 28 ноября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на 28 ноября в регионе нет действующих штормовых предупреждений.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что один человек погиб и десять пострадали в результате урагана в Крыму.

Начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая заявила, что шторм пришёл из Средиземного моря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить