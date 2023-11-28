Движение паромов возобновили по Керченской переправе

В Росморречфлоте сообщили о возобновлении паромного сообщения на Керченской морской переправе.

«Предыдущие сутки перевозки по Керченской морской переправе не осуществлялись в связи со штормом. Движение паромов возобновлено с утра 28 ноября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на 28 ноября в регионе нет действующих штормовых предупреждений.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что один человек погиб и десять пострадали в результате урагана в Крыму.

Начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая заявила, что шторм пришёл из Средиземного моря.