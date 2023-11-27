В крымском Гидрометцентре заявили, что шторм пришёл из Средиземного моря

Начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая прокомментировала штормовую погоду в регионе.

«26 и 27 ноября циклон перемещался с акватории Средиземного моря, дальше шёл через запад Чёрного моря, попал на западные районы Крыма и очень быстро ушёл на Европейскую территорию России. Сейчас его центр в районе Воронежа», — заявила она в беседе с газетой «Взгляд».

По её словам, циклон вызвал прежде всего сильные ветры до 33 м/с и ураганные ветры до 40 м/с. Также прошёл сильный дождь и снег в горах Ай-Петри и на Ангарском перевале.

«Последний раз такой ураганный ветер в Крыму наблюдался 11 ноября 2007 года», — добавила Любецкая.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что один человек погиб и десять пострадали в результате урагана в Крыму.