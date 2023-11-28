Большинство российских компаний планируют провести новогодний корпоратив

Новое исследование показало, что в России в 67% компаний проведут новогодний корпоратив, при этом каждый пятый сотрудник планирует его пропустить.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Русской школы управления.

Большинство работников (66%) собираются посетить новогодний корпоратив в этом году, 19% не планируют идти на праздник, 15% пока не решили.

Из тех, кто пойдёт, 61% респондентов сделают это ради общения с коллегами в неформальной обстановке, 46% — чтобы поддержать корпоративную культуру, 23% — потому что это обязательное мероприятие.

Из тех, кто не планирует идти на корпоратив, 31% заявили, что не хотят тратить время, 23% не заинтересованы в таком формате, 18% не желают общаться с коллегами, 15% просто не любят праздники, ещё 13% объяснили, что не смогут пойти по семейным обстоятельствам.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа» сообщало, что 67% россиян составляют резюме самостоятельно, ещё 13% советуются с семьёй и близкими, 8% — с друзьями.