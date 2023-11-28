RT в Telegram
Подпишись

Большинство российских компаний планируют провести новогодний корпоратив

Короткая ссылка
Новое исследование показало, что в России в 67% компаний проведут новогодний корпоратив, при этом каждый пятый сотрудник планирует его пропустить.
Большинство российских компаний планируют провести новогодний корпоратив
  • Legion-Media

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Русской школы управления.

Большинство работников (66%) собираются посетить новогодний корпоратив в этом году, 19% не планируют идти на праздник, 15% пока не решили.

Из тех, кто пойдёт, 61% респондентов сделают это ради общения с коллегами в неформальной обстановке, 46% — чтобы поддержать корпоративную культуру, 23% — потому что это обязательное мероприятие.

Из тех, кто не планирует идти на корпоратив, 31% заявили, что не хотят тратить время, 23% не заинтересованы в таком формате, 18% не желают общаться с коллегами, 15% просто не любят праздники, ещё 13% объяснили, что не смогут пойти по семейным обстоятельствам.

Ранее «Радио 1» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа» сообщало, что 67% россиян составляют резюме самостоятельно, ещё 13% советуются с семьёй и близкими, 8% — с друзьями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить