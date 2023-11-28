В РСТ назвали популярные зарубежные направления на Новый год
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Об этом сообщает URA.RU.
«Если говорить о зарубежье, то чаще всего на Новый год россияне летят в Объединённые Арабские Эмираты: Дубай, подешевле Джумейра. Дальше по объёму — Таиланд. Из регионов туда тоже есть борта, но туда лететь в два раза дороже, чем в Эмираты», — заявил Барзыкин.
Также свои новогодние программы предлагает Турция и Египет, рассказал специалист.
Из ближнего зарубежья эксперт отметил интерес отечественных туристов к Белоруссии, Грузии, Армении и Казахстану.
Ранее в России назвали самые выгодные направления для перелётов на каникулах.