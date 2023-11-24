В России назвали самые выгодные направления для перелётов на каникулах
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса онлайн-бронирования авиабилетов «Авиасейлс».
В топ-3 бюджетных направлений для перелётов также вошли Псков с ценой перелёта 7000 рублей и Санкт-Петербург — от 9800 рублей.
Что касается ближнего зарубежья, то лидером стала Белоруссия — билеты до Минска и обратно на праздники стоят от 14 300 рублей.
Из дальнего зарубежья самым выгодным направлением является иранский Тегеран со стоимостью авиаперелёта 28 200 рублей.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что большинство россиян предпочитают путешествовать в новогодние праздники внутри страны.