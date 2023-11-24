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В России назвали самые выгодные направления для перелётов на каникулах

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Специалисты туротрасли провели исследование и выяснили, что самым доступным направлением для внутренних перелётов из Москвы в период с 1 по 8 января является Нижний Новгород с ценой авиабилетов туда-обратно от 4800 рублей на одного взрослого.
В России назвали самые выгодные направления для перелётов на каникулах
  • Gettyimages.ru
  • © MosayMay

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса онлайн-бронирования авиабилетов «Авиасейлс».

В топ-3 бюджетных направлений для перелётов также вошли Псков с ценой перелёта 7000 рублей и Санкт-Петербург — от 9800 рублей.

Что касается ближнего зарубежья, то лидером стала Белоруссия — билеты до Минска и обратно на праздники стоят от 14 300 рублей.

Из дальнего зарубежья самым выгодным направлением является иранский Тегеран со стоимостью авиаперелёта 28 200 рублей.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что большинство россиян предпочитают путешествовать в новогодние праздники внутри страны.

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