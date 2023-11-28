В МЧС предупредили о волнах выше четырёх метров на Сахалине

В МЧС России предупредили о волнах выше четырёх метров у Охотоморского побережья Итурупа.

«Днём 29 ноября у охотоморского побережья острова Итуруп ожидается опасное волнение 4 м и более», — говорится в сообщении ведомства со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

В МЧС рекомендовали жителям региона не выходить в море и держаться от воды на безопасном расстоянии.

Ранее сообщалось, что на юг России обрушился сильный шторм. В некоторых регионах скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч.

Из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуировали почти 1000 человек.