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Из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуировали почти 1000 человек

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В МЧС России сообщили об эвакуации почти 1000 человек из зон подтоплений на юге России.
Из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуировали почти 1000 человек
  • РИА Новости
  • © Макс Ветров

«Эвакуированы 995 человек, в том числе 179 детей, из зон подтоплений Южного федерального округа. Из них в пяти пунктах временного размещения находится 91 человек, в том числе 14 детей», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты полностью восстановили энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Республике Крым.

Также сообщается, что в Ростовской области сошла вода.

Ранее сообщалось, что на юг России обрушился сильный шторм. В некоторых регионах скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч.

В РЖД сообщили о задержке порядка 50 поездов из-за удара стихии по черноморскому побережью.

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