Девушка выпрыгнула с третьего этажа в Петербурге, спасаясь от изнасилования

Жительница Санкт-Петербурга пыталась спастись от изнасилования, выпрыгнув из окна третьего этажа дома № 4 по улице Руднева.

Об этом говорится в материале 78.ru.

Сообщается, что 19-летняя пострадавшая была доставлена в Елизаветинскую больницу в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали у неё тяжёлую сочетанную травму головы, груди и таза, а также открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рвано-ушибленную рану теменной области.

В октябре сообщалось, что в Амурской области восьмиклассница выпрыгнула из окна для спасения из плена.