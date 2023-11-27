Девушка выпрыгнула с третьего этажа в Петербурге, спасаясь от изнасилования
- РИА Новости
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Об этом говорится в материале 78.ru.
Сообщается, что 19-летняя пострадавшая была доставлена в Елизаветинскую больницу в тяжёлом состоянии. Медики диагностировали у неё тяжёлую сочетанную травму головы, груди и таза, а также открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рвано-ушибленную рану теменной области.
В октябре сообщалось, что в Амурской области восьмиклассница выпрыгнула из окна для спасения из плена.