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«Аэрофлот» отменил ряд рейсов между Москвой и Петербургом из-за непогоды

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«Аэрофлот» отменил несколько рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом из-за погодных условий.
«Аэрофлот» отменил ряд рейсов между Москвой и Петербургом из-за непогоды
  • РИА Новости

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Пулково, отсутствием благоприятного прогноза на ближайшее время и руководствуясь обеспечением безопасных перелётов, рейсы SU016 и SU022 Москва — Санкт-Петербург вернулись в аэропорт вылета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Аэрофлот» принял решение об отмене ряда рейсов из Москвы в Петербург.

Ранее сообщалось, что около 80 авиарейсов задержано или отменено на фоне снегопада в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.

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