«Аэрофлот» отменил ряд рейсов между Москвой и Петербургом из-за непогоды

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом из-за погодных условий.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Пулково, отсутствием благоприятного прогноза на ближайшее время и руководствуясь обеспечением безопасных перелётов, рейсы SU016 и SU022 Москва — Санкт-Петербург вернулись в аэропорт вылета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Аэрофлот» принял решение об отмене ряда рейсов из Москвы в Петербург.

Ранее сообщалось, что около 80 авиарейсов задержано или отменено на фоне снегопада в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево.