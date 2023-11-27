Спасатель Михан рассказал, как хранить электросамокаты в зимний период

Начальник отдела организации надзорных и профилактических работ в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Алексей Михан посоветовал следить за состоянием аккумуляторной батареи электросамоката зимой.

«Электросамокат — это сложное техническое средство, которое, к сожалению, подвержено угрозе возникновения пожаров за счёт того, что такие устройства имеют аккумуляторные батареи большой ёмкости. А такие батареи сегодня во многом состоят из лития, литий очень хорошо горит», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, хранить электросамокат лучше в хорошо проветриваемом помещении, подальше от отопительных приборов.

Как отметил Михан, также желательно осмотреть самокат на наличие повреждений.

«Батарея может раздуваться, это первый признак того, что её необходимо срочно заменить», — пояснил он.

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