RT в Telegram
Подпишись

Спасатель Михан рассказал, как хранить электросамокаты в зимний период

Короткая ссылка
Начальник отдела организации надзорных и профилактических работ в области пожарной безопасности Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Алексей Михан посоветовал следить за состоянием аккумуляторной батареи электросамоката зимой.
Спасатель Михан рассказал, как хранить электросамокаты в зимний период
  • Gettyimages.ru

«Электросамокат — это сложное техническое средство, которое, к сожалению, подвержено угрозе возникновения пожаров за счёт того, что такие устройства имеют аккумуляторные батареи большой ёмкости. А такие батареи сегодня во многом состоят из лития, литий очень хорошо горит», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, хранить электросамокат лучше в хорошо проветриваемом помещении, подальше от отопительных приборов.

Как отметил Михан, также желательно осмотреть самокат на наличие повреждений.

«Батарея может раздуваться, это первый признак того, что её необходимо срочно заменить», — пояснил он.

Ранее главный аналитик рынка НТИ «Автонет» (AutoNet) Денис Пилипишин рассказал в беседе с RT, как себя вести водителю в условиях заноса авто.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить