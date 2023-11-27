Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024—2026 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025—2026 годов.

РИА Новости

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2024 год. Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета России не превысит 1% ВВП.