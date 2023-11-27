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Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024—2026 годы

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Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025—2026 годов.
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024—2026 годы
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2024 год.

Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета России не превысит 1% ВВП.

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