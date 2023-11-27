Экотехнопарк Мурманской области отсортировал 562 т вторсырья

В новом экотехнопарке Североморска (Мурманская область) в результате сортировки твёрдых коммунальных отходов (ТКО) было отобрано 562 т вторсырья по итогам десяти месяцев этого года. Из них 89% объёма направили на реализацию.

Об этом сообщает АБН24.

Среди обработанных ресурсов более 263,4 т пластика, 130,4 т картона и 64,8 т алюминия.

В октябре показатель по отбору увеличился на фоне предыдущих месяцев и составил 65,2 т, уточнили в региональном правительстве.

Также стало известно, что в Нижнем Тагиле появятся дополнительные контейнерные и бункерные площадки для сбора ТКО. На это администрация города выделила 1,97 млн рублей, пишет tagilcity.ru.

Согласно документации, подрядчик оборудует пять площадок на четыре контейнера, а также одну площадку для двух бункеров в разных районах города.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и губернатор Амурской области Василий Орлов обсудили развитие отрасли обращения с отходами в регионе.