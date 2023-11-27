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Шторм опрокинул скульптуру красноармейца в Севастополе

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Мемориал Примирения в Севастополе пострадал в результате обрушившегося на регион шторма. Как сообщили в городском правительстве, порывы ветра опрокинули скульптуру красноармейца.
Шторм опрокинул скульптуру красноармейца в Севастополе
  • Gettyimages.ru

Помимо этого, шторм повредил ещё одну скульптуру, изображающую белогвардейца. В правительстве Севастополя пообещали отреставрировать их и вернуть на место.

«Из-за шторма возникли проблемы с креплениями, одна фигура упала, вторую сейчас тоже убирают, так как тоже есть повреждения небольшие. Вместе их отвезут на реставрацию и потом вернут на место» — цитирует «СевКор» секретаря губернатора Севастополя Анастасию Преловскую.

Ранее сообщалось, что в результате ураганного ветра в Севастополе пострадали три человека. Всех их госпитализировали.

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