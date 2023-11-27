Три человека пострадали в результате ураганного ветра в Севастополе
Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.
«Травмы получили три человека, они госпитализированы», — говорится в сообщении.
Кроме того, были повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов трёх строений и 17 транспортных средств.
Также зафиксировано падение 63 деревьев и трёх рекламных щитов.
Ранее центр города Бердянска в Запорожской области затопило из-за шторма.
Также стало известно, что Черноморский район Крыма остался без воды и тепла.