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Три человека пострадали в результате ураганного ветра в Севастополе

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Три человека получили травмы в Севастополе во время ураганного ветра, все они госпитализированы.

Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

«Травмы получили три человека, они госпитализированы», — говорится в сообщении.

Кроме того, были повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов трёх строений и 17 транспортных средств.

Также зафиксировано падение 63 деревьев и трёх рекламных щитов.

Ранее центр города Бердянска в Запорожской области затопило из-за шторма.

Также стало известно, что Черноморский район Крыма остался без воды и тепла.

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