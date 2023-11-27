Генпрокуратура России проверит информацию о росте цен на дрова
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Отмечается, что во время проверки дадут оценку обоснованности стоимости на реализуемое населению древесное топливо и принимаемым властями мерам по обеспечению комфортной жизни местных жителей.
Особое внимание будет уделено вопросам снабжения дровами отдельных категорий: ветеранов, инвалидов, семей участников спецоперации и других.
«Прокуроры ориентированы на принятие мер по повышению доступности древесины, необходимой гражданам для отопления в зимний период», — сказано в заявлении.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура обязала производителей не снижать объём товаров первой необходимости.