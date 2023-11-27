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Генпрокуратура России проверит информацию о росте цен на дрова

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Генпрокурор России Игорь Краснов поручил начать проверку в связи с информацией о росте цен на дрова в стране, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Генпрокуратура России проверит информацию о росте цен на дрова
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что во время проверки дадут оценку обоснованности стоимости на реализуемое населению древесное топливо и принимаемым властями мерам по обеспечению комфортной жизни местных жителей.

Особое внимание будет уделено вопросам снабжения дровами отдельных категорий: ветеранов, инвалидов, семей участников спецоперации и других.

«Прокуроры ориентированы на принятие мер по повышению доступности древесины, необходимой гражданам для отопления в зимний период»,  — сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура обязала производителей не снижать объём товаров первой необходимости.

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