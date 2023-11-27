Умер профессор УдГУ Олег Боткин
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на сайт Института экономики и управления Удмуртского госуниверситета.
Прощание состоится 29 ноября в Ижевске.
Боткин — выпускник Ленинградского сельскохозяйственного института. Работал в Удмуртском государственном университете. В частности, под его руководством была создана кафедра экономики, организации и планирования сельского хозяйства. Автор более 300 научных работ.
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