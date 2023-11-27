Участник вооружённой банды получил 17 лет тюрьмы за тяжкие преступления в Москве
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Его признали виновным в бандитизме, незаконном обороте оружия, разбое, совершённом группой лиц с причинением тяжкого вреда здоровью, а также в руководстве бандой и убийстве, совершённом организованной бандой, из корыстных побуждений.
В ходе расследования совершённых преступлений соучастники были установлены и осуждены, однако Давлатзода уехал из России, тогда его объявили в международный розыск. Через какое-то время он изменил анкетные данные и вернулся в страну, где его задержали.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии в ходе боестолкновения уничтожен пособник бандитской группы.