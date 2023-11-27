Участник вооружённой банды получил 17 лет тюрьмы за тяжкие преступления в Москве

Один из участников вооружённой банды Илёс Давлатзода получил 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 2 млн рублей за совершение особо тяжких преступлений в Москве, сообщил Следственный комитет России.

Его признали виновным в бандитизме, незаконном обороте оружия, разбое, совершённом группой лиц с причинением тяжкого вреда здоровью, а также в руководстве бандой и убийстве, совершённом организованной бандой, из корыстных побуждений.

В ходе расследования совершённых преступлений соучастники были установлены и осуждены, однако Давлатзода уехал из России, тогда его объявили в международный розыск. Через какое-то время он изменил анкетные данные и вернулся в страну, где его задержали.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии в ходе боестолкновения уничтожен пособник бандитской группы.