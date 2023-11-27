Более тысячи ямальских детей отдохнут в лагерях Тюменской области этой зимой
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На портале «ЯНАОтдых» стартовал приём заявок на отдых и оздоровление для ямальских детей из льготных категорий, информирует «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
В первую очередь отдых организуют для детей из многодетных и малоимущих семей, а также для детей участников СВО, сирот, инвалидов и детей с особенностями здоровья.
Всего за зимний сезон в лагерях отдохнут 1020 детей в возрасте от семи до 17 лет.
Ранее сообщалось, что в Хабаровский край на осенние каникулы приехали 100 школьников из Донецкой Народной Республики.