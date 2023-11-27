Более тысячи ямальских детей отдохнут в лагерях Тюменской области этой зимой

Более 1 тыс. детей-льготников с Ямала проведут зимние каникулы в лагерях Тюменской области в предстоящем зимнем сезоне.

На портале «ЯНАОтдых» стартовал приём заявок на отдых и оздоровление для ямальских детей из льготных категорий, информирует «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В первую очередь отдых организуют для детей из многодетных и малоимущих семей, а также для детей участников СВО, сирот, инвалидов и детей с особенностями здоровья.

Всего за зимний сезон в лагерях отдохнут 1020 детей в возрасте от семи до 17 лет.

Ранее сообщалось, что в Хабаровский край на осенние каникулы приехали 100 школьников из Донецкой Народной Республики.