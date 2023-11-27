В Ростовской области подтоплено порядка 3 тысяч придомовых территорий
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Об этом сообщили в МЧС России.
«Подтоплено порядка 3 тыс. придомовых территорий», — говорится в сообщении.
Сотрудниками МЧС эвакуированы более 500 человек, из них 120 детей.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о введении в регионе режима повышенной готовности из-за непогоды.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин утром заслушал доклады о стихийных бедствиях в различных регионах.