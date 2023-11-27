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Песков: Путин с утра заслушал доклады о стихийных бедствиях в различных регионах

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин утром заслушал доклады о стихийных бедствиях в различных регионах.
Песков: Путин с утра заслушал доклады о стихийных бедствиях в различных регионах
  • РИА Новости

Как сказал Песков, Путин провёл телефонные разговоры в том числе с главой Крыма Сергеем Аксёновым и различными службами.

По его словам, глава России поручил правительству помочь в ликвидации последствий непогоды.

«По результатам президент поручил правительству внимательно отнестись к этой ситуации, разобраться с тем, какая нужна помощь, принять меры по ликвидации последствий с тем, чтобы помочь регионам», — добавил Песков.

В свою очередь, как указывает «Крым 24», Аксёнов ранее рассказал, что Евпатория, Керчь, Сакский и Черноморский районы стали самыми пострадавшими районами Крыма в результат непогоды.

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