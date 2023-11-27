Песков: Путин с утра заслушал доклады о стихийных бедствиях в различных регионах
- РИА Новости
Как сказал Песков, Путин провёл телефонные разговоры в том числе с главой Крыма Сергеем Аксёновым и различными службами.
По его словам, глава России поручил правительству помочь в ликвидации последствий непогоды.
«По результатам президент поручил правительству внимательно отнестись к этой ситуации, разобраться с тем, какая нужна помощь, принять меры по ликвидации последствий с тем, чтобы помочь регионам», — добавил Песков.
В свою очередь, как указывает «Крым 24», Аксёнов ранее рассказал, что Евпатория, Керчь, Сакский и Черноморский районы стали самыми пострадавшими районами Крыма в результат непогоды.