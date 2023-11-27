Готовность библиотечного корпуса МГТУ имени Баумана достигла 90%
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Об этом сообщает НСН.
В настоящее время специалисты завершают реставрацию крыльца главного входа в здание и установку воссозданных деревянных панелей тамбура.
Отмечается, что после завершения работ бывшая Химическая лаборатория Императорского Московского технического училища архитектора Л.Н. Кекушева станет многофункциональным библиотечным корпусом, в котором разместится учебное пространство с коворкингом, компьютерными классами, потоковыми аудиториями, преподавательскими и другими помещениями.
Ранее сообщалось, что в Национальной библиотеке Удмуртии создадут виртуальный концертный зал.