Готовность библиотечного корпуса МГТУ имени Баумана достигла 90%

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что готовность многофункционального библиотечного корпуса МГТУ имени Баумана составляет 90%.

Об этом сообщает НСН.

В настоящее время специалисты завершают реставрацию крыльца главного входа в здание и установку воссозданных деревянных панелей тамбура.

Отмечается, что после завершения работ бывшая Химическая лаборатория Императорского Московского технического училища архитектора Л.Н. Кекушева станет многофункциональным библиотечным корпусом, в котором разместится учебное пространство с коворкингом, компьютерными классами, потоковыми аудиториями, преподавательскими и другими помещениями.

Ранее сообщалось, что в Национальной библиотеке Удмуртии создадут виртуальный концертный зал.